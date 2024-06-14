HIMARS и ПВО: Германия передала Украине пакет помощи

Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки и пусковые установки HIMARS.

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Об этом говорится на сайте германского правительства.

Среди обновлений в списке уже предоставленной Берлином помощи указано следующее:

три реактивных системы залпового огня HIMARS;

20 боевых машин пехоты Marder с запчастями;

10 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);

система ПВО IRIS-T SLM;

система ПВО IRIS-T SLS (версия малой дальности, до 12 км);

21000 снарядов калибра 155 мм;

128 дымовых/осветительных снарядов калибра 155 мм;

четыре датчика защиты от дронов и помех;

два танка-мостоукладчика BEAVER с запчастями;

две инженерные бронированные машины DACHS с запчастями;

бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;

четыре танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;

материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов; три системы противоракетной защиты для авиации AMPS;

100 пар очков ночного видения;

16 автоцистерн Zetros;

спасательные лодки.

Также Германия в новом пакете помощи передаст боеприпасы для Leopard и Marder , стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов, а также IT-оборудования.

Помощь от Германии Украине

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку.

В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.

10 апреля Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды, винтовки, техника для разминирования и разведывательные БПЛА. Также Германия передала гусеничный вездеход Warthog (командная машина), 2 машины для разминирования WISENT 1, 11 мобильных систем разминирования, 3 минные тралы, 120 винтовок Haenel CR308, 50 снайперских винтовок Haenel HLR338, миллион 5 миллионов.

Министерство обороны Германии готовит дополнительный запрос на 3,8 млрд евро для военной помощи Украины, поскольку выделенные ранее 7,1 млрд евро военной помощи почти полностью распланированы. Германия использует эту сумму для оплаты военных товаров, которые Украина покупает непосредственно в промышленности.

24 мая Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в которую вошли боевые машины пехоты Marder, тягачи и артиллерийские снаряды.