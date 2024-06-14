HIMARS та ППО: Німеччина передала Україні пакет допомоги

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки та пускові установки HIMARS.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Серед оновлень у списку вже наданої Берліном допомоги вказане наступне:

три реактивні системи залпового вогню HIMARS;

20 бойових машин піхоти Marder із запчастинами;

10 основних бойових танків Leopard 1 A5 із запчастинами (спільний проєкт з Данією);

система ППО IRIS-T SLM;

система ППО IRIS-T SLS (версія малої дальності, до 12 км);

21 000 снарядів калібру 155 мм;

128 димових/освітлювальних снарядів калібру 155 мм;

чотири датчики захисту від дронів і перешкод;

два танки-мостовкладачі BEAVER із запчастинами;

дві інженерні броньовані машини DACHS із запчастинами;

броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;

чотири танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів; три системи протиракетного захисту для авіації AMPS;

100 пар окулярів нічного бачення;

16 автоцистерн Zetros;

рятувальні човни.

Також Німеччина у новому пакеті допомоги передасть боєприпаси для Leopard і Marder, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також IT-обладнання.

Допомога від Німеччини Україні

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.

Зокрема, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

10 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА. Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), 2 машини для розмінування WISENT 1, 11 мобільних систем розмінування, 3 мінні трали, 120 гвинтівок Haenel CR308, 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338,мільйон набоїв для стрілецької зброї і 5 тисяч детонаторів.

Додамо, що Міністерство оборони Німеччини готує додатковий запит на 3,8 млрд євро для військової допомоги України, оскільки виділені раніше 7,1 млрд євро військової допомоги майже повністю розплановані. Німеччина використовує цю суму для оплати військових товарів, які Україна купує безпосередньо у промисловості.

24 травня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли бойові машини піхоти Marder, тягачі та артилерійські снаряди.