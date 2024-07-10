Україна може використовувати британські Storm Shadow для ударів по військовим цілям Росії, - британський прем'єр Стармер

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна самостійно може вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, передані їй Великою Британією.

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Про це він сказав журналістам в ході поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні, передає Bloomberg.

"Очевидно, що ракети мають використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права", - заявив прем'єр-міністр, додавши, що Storm Shadow повинні застосовуватися з оборонною метою.

"Але саме Україна має вирішити, як конкретно використовувати їх з цією оборонною метою", — сказав він.

Україні необхідно наносити удари по військових цілях на території Росії

Україна заявила, що їй необхідно завдавати ударів по військових цілях на території Росії, щоб захистити себе та відбити російські атаки, і це одне з головних питань, яке обговорюватиметься на саміті НАТО.

Деякі європейські країни, включно з Великою Британією, висловили підтримку позиції України, але уряд США досі чинив опір зняттю усіх обмежень на використання Києвом своєї зброї. Адміністрація Байдена заявляє, що не дозволяла українські удари углиб Росії, вважаючи це червоною лінією, щоб запобігти ескалації з Москвою.

Видання пише, що це перший випадок, коли Стармер зобов'язав свою нову адміністрацію дотримуватись цієї політики після його перемоги на виборах минулого тижня.

Вона перегукується з політикою уряду його попередника - Ріші Сунака, який ніколи прямо не говорив, що Україна може використовувати Storm Shadow для завдання ударів по території Росії, але вказував, що Київ сам вирішує, як їх розгорнути. Тоді у Кремлі назвали це "дуже небезпечною заявою".

"Кір Стармер дав президенту Зеленському шанс на перемогу", - заявив колишній співробітник НАТО Джеймі Ші.

"Українці повинні мати можливість завдати удару у відповідь по важливих російських військових цілях, але, очевидно, не по російських цивільних об'єктах. Я думаю, що Кір Стармер та інші лідери НАТО проведуть червону лінію в цьому питанні: удари мають бути завдані по реальних військових цілям", - додав він.

Нагадаємо, Storm Shadow – це високоточні крилаті ракети з дальністю стрільби понад 250 кілометрів.

Допомога від Великої Британії

У квітні 2024 року Велика Британія оголосила про надання Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги, який включає 400 транспортних засобів, 1600 ударних ракет і ракет ППО, в тому числі додаткові високоточні керовані ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, чотири мільйони боєприпасів і 60 катерів, включаючи морські рейдові кораблі.

23 квітня тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $700 млн). Він включає понад 1600 ракет, мільйони набоїв, дрони, катери та іншу зброю.

У травні Британія відправила в Україну черговий пакет військової допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів, який спрямований на посилення повітряної та морської оборони.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон пообіцяв, що його країна виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів (3,74 мільярда доларів) щорічної військової допомоги.

Також у Сполученому Королівстві визначили пріоритетні напрямки допомоги України, які будуть реалізовуватися протягом найближчих місяців. До них відносяться протиповітряна оборона, далекобійні ракети, а також навчання українських військових.