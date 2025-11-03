Трамп заявил, что сейчас не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One.

Трампа спросили, может ли Белый дом передать Украине эти ракеты.

"Нет, по крайней мере, сейчас. Да, я могу изменить позицию, но сейчас – нет", - ответил президент США.

Также его спросили, что было бы для США последней каплей в действиях России по Украине.

"Никакой последней капли нет. Иногда нужно просто дать событиям развиваться. Они воюют и воюют ожесточенно. Это тяжелая война для Путина – много погибших солдат, возможно, около миллиона. Это огромное количество. И для Украины она тоже тяжелая. Для обеих сторон. Иногда нужно разрешить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли", - ответил президент США.

Ранее издание CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщало, что Украина может получить на вооружение мощные американские дальнобойные ракеты Tomahawk. Пентагон дал "зеленый свет" на их поставки, сообщив Белому дому, что передача не нанесет вреда арсеналам США, однако окончательное политическое решение остается за Трампом.

Переговоры о Tomahawk

7 октября президент Трамп заявил, что он хотел бы знать, что Украина планирует делать с ракетами Tomahawk американского производства, прежде чем соглашаться на их поставку, поскольку он не хочет эскалации войны России против Украины.

13 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что поставка ракет Tomahawk для Украины может финансироваться тремя способами: через программу PURL от НАТО, крупное двустороннее соглашение с США или за счет использования замороженных российских активов.

17 октября во время пресс-конференции в Белом доме Трамп рассказал, как Путин отказывал его передавать Tomahawk Украине . Он дал понять, что не даст Зеленскому ракеты Tomahawk . "Нам нужны Tomahawk . В Соединенных Штатах их много, но они нам нужны», – заявил Трамп.

17 октября, в Белом доме состоялась двусторонняя встреча лидеров Украины и США Трамп во время переговоров дал четко понять, что сейчас Украина не получит ракет дальнего радиуса действия Tomahawk, способных добиваться глубокой территории России, о которых Киев давно просил.