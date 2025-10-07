Трамп заявил, что якобы принял решение о поставках ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хотел бы знать, что Украина планирует делать с ракетами Tomahawk американского производства, прежде чем соглашаться с их поставкой, поскольку он не хочет эскалации войны России против Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает Reuters.

"Да, я уже приблизительно принял решение", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, одобрил ли он уже поставки ракет Tomahawk Украине.

В то же время, президент США добавил, что перед окончательным решением хотел бы узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы.

"Я задаю несколько вопросов. Я не ищу эскалации", - заверил Трамп.

Заметим, что ракеты Tomahawk имеют дальность полета 2500 км.

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что если Вашингтон поставит Украине ракеты Tomahawk для дальнобойных ударов в глубине России, это приведет к разрушению отношений Москвы с Вашингтоном.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Трамп поддерживает мнение о том, что Украина может наносить удары по энергетике России в ответ на ее атаки.

Трамп после встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории, временно оккупированные Россией. По его мнению, Россия находится в очень плохом экономическом положении и является "бумажным тигром". Киев может не только восстановить свои границы, но и пойти дальше.