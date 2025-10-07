Запланована подія 2

Трамп заявив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що він хотів би знати, що Україна планує робити з ракетами Tomahawk американського виробництва, перш ніж погоджуватися на їх постачання, оскільки він не хоче ескалації війни Росії проти України.

Як пише Delo.ua,  про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі, повідомляє Reuters.

"Так, я вже приблизно прийняв рішення", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста, чи він вже схвалив постачання ракет Tomahawk Україні. 

Водночас президент США додав, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані.

"Я поставлю кілька запитань. Я не шукаю ескалації", - запевнив Трамп.

Зауважимо, ракети Tomahawk мають дальність польоту 2500 км.

Президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що якщо Вашингтон поставить Україні ракети Tomahawk для далекобійних ударів у глибині Росії, це призведе до руйнування відносин Москви з Вашингтоном.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Трамп підтримує думку про те, що Україна може завдавати удари по енергетиці Росії у відповідь на її атаки.

Трамп після зустрічі з Зеленським на полях Генасамблеї ООН заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути всі свої території, які тимчасово окуповані Росією. На його думку, Росія перебуває в дуже поганому економічному становищі і є "паперовим тигром".  Київ може не лише відновити свої межі, а й піти далі.

Автор:
Світлана Манько