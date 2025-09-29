Венс заявив, що Росія відмовляється від участі у переговорах щодо завершення війни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що протягом останніх тижнів Росія відмовляється від участі у двосторонніх чи тристоронніх переговорах щодо завершення війни. Він закликав росіян "прокинутися та прийняти реальність" на тлі великих втрат і малих територіальних здобутків.

Як пише Delo.ua, про це Венс розповів в інтерв’ю Fox News.

Росія має прокинутися й визнати реальність на фронті

За словами віцепрезидента США, представники РФ відмовляються від зустрічей як напряму з українцями так і за посередництва США. Тим часом російська армія й надалі продовжує нести колосальні втрати й при цьому суттєво не просуватися на фронті.

"Ми продовжимо працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на землі. Ми віддані миру, але для танго потрібні двоє. На жаль, останні тижні росіяни відмовляються від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей з нами та українцями. Ми активно прагнемо миру від початку роботи адміністрації, але росіяни мають прокинутись і прийняти реальність", - наголосив Венс.

Він додав, що Росія зайшла в глухий кут — втрачає багато солдатів, але не має особливих територіальних здобутків.

"Росіяни вбивають багато людей, втрачають багато своїх, і їм нема чого показати. Дуже багато людей гине. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити за мізерну, якщо взагалі бодай якусь, військову перевагу на місцях?", - підкреслив Венс.

Він порадив росіянам сісти за стіл переговорів, щоб серйозно поговорити про мир. Віцепрезидент США закликав російську сторону "прокинутися та прийняти реальність".

Зауважимо, риторика Венса змінилася після того як український президента Володимир Зеленський відвідав Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку й вкотре поспілкувався з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Трамп зустрівся з Зеленським: про що говорили

23 вересня український та американський лідери провели двосторонню зустріч. Зокрема, Трамп заявив, що найбільшим досягненням у протидії російській агресії наразі є критичний стан економіки РФ та здатність українців ефективно стримувати велику армію противника.

Коментуючи зустріч з американським колегою, Зеленський назвав її "хорошою" і "найповнішою з усіх".

Американський президент висловив обережність у питанні надання гарантій безпеки для України. Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що "ще зарано давати відповідь" і висловив сподівання, що це питання вдасться обговорити пізніше. "Ми поговоримо про це. Сподіваюся, трохи згодом. Зараз ще зарано", — зауважив Трамп.

Трамп після зустрічі з Зеленським на полях Генасамблеї ООН заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути всі свої території, які тимчасово окуповані Росією. На його думку, Росія перебуває в дуже поганому економічному становищі і є "паперовим тигром". Київ може не лише відновити свої межі, а й піти далі.