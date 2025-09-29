Вэнс заявил, что Россия отказывается от участия в переговорах по завершению войны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в последние недели Россия отказывается от участия в двусторонних или трехсторонних переговорах по завершению войны. Он призвал россиян "проснуться и принять реальность" на фоне больших потерь и малых территориальных достижений.

Как пишет Delo.ua, об этом Вэнс рассказал в интервью Fox News.

Россия должна проснуться и признать реальность на фронте

По словам вице-президента США, представители РФ отказываются от встреч как напрямую с украинцами так и при посредничестве США. Тем временем российская армия продолжает нести колоссальные потери и при этом существенно не продвигаться на фронте.

"Мы продолжим работать ради мира и надеемся, что россияне наконец-то осознают реальность на земле. Мы преданы миру, но для танго нужны двое. К сожалению, последние недели россияне отказываются от двусторонних встреч с украинцами и трехсторонних встреч с нами и украинцами. Мы активно стремимся миру от начала работы администрации" подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что Россия зашла в тупик — теряет много солдат, но не имеет особых территориальных достижений.

"Россияне убивают много людей, теряют много своих, и им нечего показать. Очень много людей гибнет. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить за скудное, если вообще хоть какое-то, военное преимущество на местах?", - подчеркнул Венс.

Он посоветовал россиянам сесть за стол переговоров, чтобы серьезно поговорить о мире. Вице-президент США призвал российскую сторону "проснуться и принять реальность".

Заметим, риторика Венса изменилась после того, как украинский президента Владимир Зеленский посетил Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке и в очередной раз пообщался с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Трамп встретился с Зеленским: о чем говорили

23 сентября украинский и американский лидеры провели двустороннюю встречу. В частности, Трамп заявил, что наибольшим достижением в противодействии российской агрессии сейчас критическое состояние экономики РФ и способность украинцев эффективно сдерживать большую армию противника.

Комментируя встречу с американским коллегой, Зеленский назвал ее "хорошей" и "самой полной из всех".

Американский президент выразил осторожность в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что "еще рано давать ответ" и выразил надежду, что этот вопрос удастся обсудить позже. "Мы поговорим об этом. Надеюсь, чуть позже. Сейчас еще рано", - отметил Трамп.

Трамп после встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории, временно оккупированные Россией. По его мнению, Россия находится в очень плохом экономическом положении и является "бумажным тигром". Киев может не только восстановить свои границы, но и пойти дальше.