Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но окончательное решение за Трампом — CNN

Украина может получить на вооружение мощные американские дальнобойные ракеты Tomahawk. Пентагон дал "зеленый свет" на их поставки, сообщив Белому дому, что передача не нанесет вреда арсеналам Соединенных Штатов. Однако окончательное политическое решение в руках президента США Дональда Трампа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванных американских и европейских чиновников.

Ракеты Tomahawk имеют дальность стрельбы около 1000 миль (около 1600 км) и могут стать эффективным средством для поражения нефтяных и энергетических объектов глубоко внутри России, на чем настаивал президент Владимир Зеленский.

Позиция Трампа

Ранее в этом месяце Дональд Трамп выражал нежелание предоставлять ракеты Украине, ссылаясь на то, что США "не хотят отдавать вещи", необходимые для защиты собственной страны.

Но президент США не снял вопрос с рассмотрения полностью. Администрация уже разработала планы быстрого снабжения, если будет отдан соответствующий приказ. Более того, разочарование Трампа нежеланием Путина вести мирные переговоры привело к одобрению новых санкций США против российских нефтяных компаний и отмене запланированной встречи с Путиным.

Оперативные вызовы

Даже после одобрения Пентагоном, остается несколько нерешенных оперативных вопросов использования Tomahawk Украиной. Эти ракеты чаще всего запускаются с кораблей или подлодок. Журналисты предположили, что ракеты, возможно, придется запускать с суши. Морская пехота и армия США разработали наземные пусковые установки, которые могут быть предоставлены.

Кроме того, европейские чиновники считают, что украинские инженеры могут найти обходной путь для запуска, как это было сделано с британскими ракетами Storm Shadow, интегрированными в устаревший парк истребителей советской эпохи.

Переговоры о Tomahawk

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы знать, что Украина планирует делать с ракетами Tomahawk американского производства, прежде чем соглашаться на их поставки, поскольку он не хочет эскалации войны России против Украины.

13 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что поставки ракет Tomahawk для Украины могут финансироваться тремя путями: через натовскую программу PURL, крупное двустороннее соглашение с США или за счет использования замороженных российских активов.

17 октября во время пресс-конференции в Белом доме Трамп рассказал, как Путин отказывал его передавать Tomahawk Украине. Он дал понять, что не даст Зеленской ракеты Tomahawk . "Нам нужны Tomahawk . У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны", - заявил Трамп.

