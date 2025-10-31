Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, але остаточне рішення за Трампом — CNN

Україна може отримати на озброєння потужні американські далекобійні ракети Tomahawk. Пентагон дав "зелене світло" на їхнє постачання, повідомивши Білому дому, що передача не завдасть шкоди арсеналам Сполучених Штатів. Однак остаточне політичне рішення в руках президента США Дональда Трампа.

Як пише Delo.ua про це повідомляє CNN, посилаючись на неназваних американських і європейських посадовців.

Ракети Tomahawk мають дальність стрільби близько 1000 миль (приблизно 1600 км) і можуть стати ефективним засобом для ураження нафтових та енергетичних об'єктів глибоко всередині Росії, на чому наполягав президент Володимир Зеленський.

Позиція Трампа

Раніше цього місяця Дональд Трамп висловлював небажання надавати ракети Україні, посилаючись на те, що США "не хочуть віддавати речі", які потрібні для захисту власної країни.

Але президент США не зняв питання з розгляду повністю. Адміністрація вже розробила плани швидкого постачання, якщо буде віддано відповідний наказ. Більше того, розчарування Трампа небажанням Путіна вести мирні переговори призвело до схвалення нових санкцій США проти російських нафтових компаній та скасування запланованої зустрічі з Путіним.

Оперативні виклики

Навіть після схвалення Пентагоном, залишається кілька невирішених оперативних питань щодо використання Tomahawk Україною. Ці ракети найчастіше запускаються з кораблів або підводних човнів. Журналісти припустили, що ракети, ймовірно, доведеться запускати з суші. Морська піхота та армія США розробили наземні пускові установки, які можуть бути надані.

Крім того, європейські чиновники вважають, що українські інженери можуть знайти обхідний шлях для запуску, як це було зроблено з британськими ракетами Storm Shadow, які були інтегровані до застарілого парку винищувачів радянської епохи.

Переговори про Tomahawk

7 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він хотів би знати, що Україна планує робити з ракетами Tomahawk американського виробництва, перш ніж погоджуватися на їх постачання, оскільки він не хоче ескалації війни Росії проти України.

13 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що постачання ракет Tomahawk для України може фінансуватися трьома шляхами: через натівську програму PURL, велику двосторонню угоду зі США або за рахунок використання заморожених російських активів.

17 жовтня під час пресконференції у Білому домі Трамп розповів, як Путін відмовляв його передавати Tomahawk Україні. Він дав зрозуміти, що не дасть Зеленському ракети Tomahawk. "Нам потрібні Tomahawk. У Сполучених Штатів їх багато, але вони нам потрібні ", – заявив Трамп.

17 жовтня, у Білому домі відбулася двостороння зустріч лідерів України і США. Президент США Дональд Трамп під час переговорів дав чітко зрозуміти, що наразі Україна не отримає ракет далекого радіуса дії Tomahawk, здатних досягати глибокої території Росії, про які Київ давно просив.