Трамп рассказал, как Путин отговаривал его передавать Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время его разговора с главой РФ Владимиром Путиным тот отказывал его передавать ракеты Tomahawk Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Он дал понять, что не даст Зеленской ракете Tomahawk.

"Нам нужны Tomahawk. У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их запасы ради нашей страны. Они нам тоже нужны", – заявил Трамп.

Хотя ранее президент США подчеркивал, что может передать Украине ракеты Tomahawk, если Путин не остановит войну.

Трампа также спросили, пытался ли Путин отказать его от продаж ракет Tomahawk Украине.

"Конечно, а как вы думаете? Вы думали, он скажет продать их Украине, мол: "Пожалуйста, продай им эти ракеты, я это очень ценю?", - ответил глава Белого дома.

Он добавил, что Путину очень не понравилась идея продажи Tomahawk Украины.

"Вы не против, если я дам несколько тысяч Tomahawk вашим оппонентам? Я действительно сказал ему это. Ему не понравилась эта идея. Очень не понравилась. Я так и сказал. Иногда надо немного пошутить, но нет — он не хочет Tomahawk. Это жестокое оружие. Tomahawk", - отметил Трамп.

Он заявил, что встреча с Путиным пройдет в течение двух недель. Президент США также отметил, что "способен" закончить войну в Украине.

"Европа хочет закончить войну в Украине, но им не получается. Я могу сделать это. Думаю, нас ждет успех", - убежден Трамп.

Президент США Дональд Трамп назвал проведённый в 16 октября разговор с президентом РФ Владимиром Путиным очень продуктивным и сообщил о запланированных предстоящих встречах. Сначала пройдут переговоры советников высокого уровня, а затем Трамп и Путин встретятся лично в Будапеште.

Итоги разговора Путина и Трампа подвергли сомнению возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, пишет Reuters.

"Неожиданное развитие событий произошло в тот момент, когда Зеленский направлялся в Белый дом, чтобы достичь большей военной поддержки, включая наступательные ракеты большой дальности. Однако примирительный тон Трампа после разговора с президентом России, по-видимому, поставил под сомнение возможность такой поддержки в ближайшем будущем и усилил опасения европейцев".