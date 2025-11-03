Трамп заявив, що зараз не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не планує передавати Україні крилаті ракети Tomahawk.

Як пише Delo.ua, про це він повідомив журналістам на борту літака Air Force One.

Трампа спитали, чи може Білий дім передати Україні ці ракети.

"Ні, принаймні зараз. Так, я можу змінити позицію, але зараз – ні", - відповів президент США.

Також його запитали, що було б для США "останньою краплею" у діях Росії по Україні.

"Жодної останньої краплі немає. Іноді потрібно просто дати подіям розвиватися. Вони воюють, і воюють запекло.Це важка війна для Путіна – багато загиблих солдатів, можливо, близько мільйона. Це величезна кількість. І для України вона також важка. Для обох сторін. Іноді потрібно дозволити ситуації дійти до межі, щоби всі самі це зрозуміли", -наголосив Трамп.

Раніше видання CNN, посилаючись на американських посадовців, повідомляло, що Україна може отримати на озброєння потужні американські далекобійні ракети Tomahawk. Пентагон дав "зелене світло" на їхнє постачання, повідомивши Білому дому, що передача не завдасть шкоди арсеналам США, однак остаточне політичне рішення залишається за Трампом.

Переговори про Tomahawk

7 жовтня президент Трамп заявив, що він хотів би знати, що Україна планує робити з ракетами Tomahawk американського виробництва, перш ніж погоджуватися на їх постачання, оскільки він не хоче ескалації війни Росії проти України.

13 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що постачання ракет Tomahawk для України може фінансуватися трьома шляхами: через програму PURL від НАТО, велику двосторонню угоду зі США або за рахунок використання заморожених російських активів.

17 жовтня під час пресконференції у Білому домі Трамп розповів, як Путін відмовляв його передавати Tomahawk Україні. Він дав зрозуміти, що не дасть Зеленському ракети Tomahawk. "Нам потрібні Tomahawk. У Сполучених Штатів їх багато, але вони нам потрібні ", – заявив Трамп.

17 жовтня, у Білому домі відбулася двостороння зустріч лідерів України і США. Трамп під час переговорів дав чітко зрозуміти, що наразі Україна не отримає ракет далекого радіуса дії Tomahawk, здатних досягати глибокої території Росії, про які Київ давно просив.