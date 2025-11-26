Запланована подія 2

10 млн евро на оборонные инновации: Украина и НАТО запускают совместную программу

Минцифры
UNITE – Brave NATO: новый этап сотрудничества Украины и Альянса / Минцифры

НАТО совместно с Украиной объявили о запуске программы UNITE-Brave NATO, направленной на поддержку оборонных инноваций. Первый пилотный конкурс стартует в 2026 году с бюджетом в 10 миллионов евро, а координацию с украинской стороны будет осуществлять платформа Brave1.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

О UNITE – Brave NATO

По его словам, инициатива призвана создать условия для более быстрого внедрения новых технологических решений в сфере безопасности и обороны.

Федоров пояснил, что первый пилотный конкурс в рамках программы начнется в 2026 году, а его общий бюджет составит 10 миллионов евро. Координатором проекта с украинской стороны определена платформа Brave1. Финансирование будет обеспечиваться в рамках Комплексного пакета помощи Украине совместно с Министерством цифровой трансформации (CAP).

В фокусе будет разработка новых инновационных продуктов для:

  • противодействия беспилотникам;
  • усиление противовоздушной обороны;
  • обеспечение систем связи и навигации на фронте.

"Это win-win-инициатива для НАТО и Украины, в рамках которой инноваторы с обеих сторон будут разрабатывать совместные решения. Это даст Альянсу бесценный опыт в режиме реального времени, а Украине - более быстрое развитие оборонных технологий", - заявил Федоров.

Ожидается, что прием заявок на участие в программе начнется в феврале 2026 года. Имена победителей будут объявлены весной того же года, а детальные условия и правила проведения конкурса планируют обнародовать в начале 2026 года.

Также предполагается постепенное расширение финансирования инициативы – в перспективе его объем может быть увеличен до 50 миллионов евро.

"UNITE - Brave NATO станет win-win-инициативой для НАТО и Украины, в рамках которой инноваторы с обеих сторон будут работать вместе над решением срочных вызовов поля боя, обеспечивая Альянсу уникальное обучение в режиме реального времени", - отметила Радмила Шекеринская, заместитель Генерального секретаря НАТО, во время встречи в Киеве.

Фото 2 — 10 млн евро на оборонные инновации: Украина и НАТО запускают совместную программу
Фото: Минцифры.

О   Brave1

Brave1   - Государственный кластер оборонных технологий, созданный в 2023 году по инициативе Министерства цифровой трансформации. За два года кластер выдал 600+ грантов более чем на 2,2 млрд грн и стал крупнейшим инвестором для украинских оборонных разработок. Благодаря этой поддержке уже появились такие технологии, изменяющие ход войны, как окопный РЭБ, дроны-перехватчики, логистические и эвакуационные НРК ( накладки- решетки- к амеры для   защиты населения при эвакуации от взрывоопасных предметов и других угроз - ред. )

Brave1 не только финансирует, но и оказывает экспертную поддержку, организует тестирование, кодификацию по стандартам НАТО и способствует внедрению технологий в армии. На сегодняшний день в кластер Brave1 входит 2100+ разработчиков defense tech с 4600+ разработками.

Brave1 запускает новые гранты и конкурсы, направленные на ускорение разработок в сфере оборонных технологий. До конца года на эти проекты будет выделено 2,7 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько