До 8 млн грн на протипожежні дрони: в Україні стартує грантова програма для розробників

Для підтримки виробників протипожежних технологій (дронів та наземних роботів) Український фонд стартапів, Brave1 та ДСНС запустили грантову програму. Максимально можна отримати 8 мільйонів гривень на один грант.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що українські безпілотники та роботи, які вже змінили хід подій на полі бою, здатні підвищити ефективність держави у ліквідації пожеж.

Федоров підкреслив, що грантова програма від USF та Brave1 допоможе запустити ринок протипожежних дронів, завдяки чому українські рятувальники отримають інноваційні засоби, які дадуть змогу гасити пожежі, не наражаючи на небезпеку особовий склад.

Розробники отримають грант на створення інноваційних рішень, які здатні гасити пожежі в найнебезпечніших та важкодоступних місцях.

Фокус грантової програми:

Протипожежні дрони (БпАК) з дистанційним управлінням, подачею вогнегасних засобів, які здатні пролетіти 45 хв з навантаженням і перевозити вантаж до 25 кг, а також працювати при температурі від -10 до 60 °C.

з дистанційним управлінням, подачею вогнегасних засобів, які здатні пролетіти 45 хв з навантаженням і перевозити вантаж до 25 кг, а також працювати при температурі від -10 до 60 °C. Протипожежні наземні роботизовані комплекси (НРК) з дистаційно керованим пожежним стволом, радіусом керування від 2 км та вантажопідйомністю від 200 кг.

Максимальна сума одного гранту — 8 млн грн. За рік розробник може отримати до 5 грантів на загальну суму до 30 млн грн, щоб поетапно підвищувати готовність своєї технології.

Чому це важливо?

ДСНС щодня ліквідовує наслідки обстрілів, використовуючи БпАК та НРК для гасіння пожеж у небезпечних місцях. Оскільки наявна техніка не покриває всіх потреб, МВС підтримало ініціативу Фонду розвитку інновацій, який оголошує про запуск програми застосування дронів та роботів для підтримки пожежогасіння у важкодоступних і потенційно замінованих місцях.

Тож грантова програма для виробників протипожежних комплексів – це інвестиція у безпеку України. Протипожежні дрони та наземні роботизовані системи здатні ефективно працювати там, де небезпека для людини є надвисокою.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує та прискорює процес закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їхніх складових для потреб фронту.

Додамо, що з листопада військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.