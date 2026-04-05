Аграріям представили нові інструменти компенсацій і грантів на відновлення

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела робочу зустріч із представниками аграрного бізнесу, під час якої обговорили поточні виклики галузі та інструменти державної підтримки в умовах повномасштабної війни.

За словами учасників зустрічі, аграрний сектор продовжує працювати попри постійні обстріли, втрати техніки, інфраструктури та людських ресурсів, водночас забезпечуючи виробництво, підтримку громад і продовольчу безпеку країни.

Під час обговорення уряд представив інструменти підтримки аграріїв, зокрема механізм страхування воєнних ризиків із компенсацією до 30 млн грн збитків, а також грантові програми на відновлення пошкодженого обладнання в обсязі до 16 млн грн.

Окрему увагу приділили питанням логістики в прифронтових регіонах. Серед ключових пріоритетів визначено захист фермерів під час посівної кампанії та збору врожаю, забезпечення безперешкодного вивезення зерна, а також впровадження програм постачання засобів радіоелектронної боротьби для аграріїв.

Також уряд опрацьовує питання компенсації втрат, пов’язаних із будівництвом фортифікаційних споруд на сільськогосподарських землях. Відповідний законопроєкт №14117 уже пройшов перше читання в профільному комітеті та очікує розгляду в сесійній залі.

Під час зустрічі окремо обговорили євроінтеграційні зміни, що стосуються аграрного сектору, зокрема екологічні вимоги, оцінку впливу на довкілля та податкове регулювання. Наголошено на необхідності постійного діалогу з бізнесом для формування переговорної позиції України щодо вступу до Європейського Союзу.

Окремим напрямом роботи залишається підтримка фермерів у 20-кілометровій зоні від лінії фронту. Наразі формується перелік таких територій у Державному аграрному реєстрі, а також опрацьовуються спеціальні цільові програми підтримки.

Окрім цього, Мінекономіки затвердило першу у 2026 році виплату за програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. Суму 126,1 млн грн розподілять між 382 агровиробниками, які подали заявки у грудні 2025 року та січні-лютому 2026 року.