"Ліси України" оформили права власності на понад 1600 гектарів самозалісених земель: де найбільше

Державне підприємство "Ліси України" завершило оформлення речових прав на 1,6 тис. гектарів самозалісених ділянок та земель лісогосподарського призначення, які раніше перебували у запасі громад або адміністрацій. Ці території тривалий час залишалися без офіційного користувача, що позбавляло їх належного захисту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба підприємства.

Для переведення земель у державний лісфонд ДП "Ліси України" пройшло кілька етапів: отримання дозволів від розпорядників, розробку та погодження документації із землеустрою згідно з вимогами Земельного кодексу України, а також державну реєстрацію прав постійного користування.

Результати за регіонами

На Рівненщині обласна військова адміністрація передала Висоцькому надлісництву (філія "Поліський лісовий офіс") 611 гектарів земель. Раніше ці території належали сільськогосподарському кооперативу "Жаденське".

На Черкащині підприємство отримало 51 земельну ділянку загальною площею 681 гектар. Найбільші масиви розташовані у Черкаському та Звенигородському районах (під опікою Корсунь-Шевченківського надлісництва), а також у Золотоніському районі (передані Черкаському надлісництву).

На нових територіях фахівці проведуть первинне лісовпорядкування, оцінку впливу на довкілля та сформують квартально-видільну мережу для подальшого господарювання.

Процес збільшення лісового фонду триває. Протягом перших двох місяців 2026 року направлено клопотання на передачу 4,7 тис. гектарів земель, на понад 2 тис. гектарів уже отримано позитивні відповіді.

Держпідприємство звертається до громад та ОВА із закликом передавати самозалісені ділянки під опіку держави. Це дозволить залучити державну лісову охорону для запобігання незаконним рубкам, пошкодженням та пожежам на цих територіях.

Нагадаємо, рентабельність "Лісів України" у 2025 році зросла більш ніж удвічі, сягнувши майже 30%. Прибуток підприємства сягнув майже 8 млрд грн.