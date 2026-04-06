"Леса Украины" возобновляют строительство 25 лесных дорог в пяти филиалах: детали

Госпредприятие "Леса Украины" в апреле возобновляет работу над 25 проектами по строительству лесных дорог. Эти объекты начали возводить еще осенью прошлого года в Карпатском, Северном, Подольском, Полесском и Столичном филиалах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Из-за зимнего периода и неблагоприятной погоды процесс временно останавливали, однако сейчас подрядчики возвращаются к работе. В целом планируется завершить строительство лесных путей протяженностью около 90 км.

Проекты предусматривают не только прокладку полотна, но и создание промежуточных складов для хранения и сортировки продукции; установление дорожных знаков; монтаж сигнальных столбиков и внедрение противопожарных мер.

Развитие инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на показатели заготовки древесины. Например, новая дорога протяженностью более 2 км в Надворнянском надлесничестве откроет доступ к удаленным массивам с запасом сырья 22,7 тыс. м3. Это обеспечит дополнительный ресурс для бизнеса и дрова для отопления, а также упростит движение пожарной техники.

Строительство дорог также значительно снижает себестоимость продукции. В Коростенском надлесничестве завершают путь протяженностью 3 км, который заменит разбитую грунтовку или объезд протяженностью 10 км. Новый маршрут уменьшает расходы на горючее и ремонт машин, что снижает себестоимость каждого кубометра леса примерно на 20%.

Для местных общин строительство дорог в Путильском надлесничестве протяженностью 2,6 км и 4 км позволит сократить путь в районный центр на 10 км. Это облегчит доступ людей в больницы; школ; магазинов и административных сервисов.

Отдельное внимание уделяется защите лесов от огня. В Мекшуновском лесничестве ремонт дороги обеспечит скорый подъезд пожарных машин к водоему. Там планируется построить пирс для забора воды и проложить минерализованную полосу вдоль пути.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" в этом году планирует построить более 200 км дорог с твердым покрытием на 60 объектах. Новая инфраструктура обеспечит бесперебойный вывоз древесины в период весеннего таяния почвы и стабильную работу отрасли независимо от сезона.