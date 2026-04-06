"Ліси України" відновлюють будівництво 25 лісових доріг у п’яти філіях: деталі

Держпідприємство "Ліси України" у квітні відновлює роботу над 25 проєктами з будівництва лісових доріг. Ці об'єкти почали зводити ще восени минулого року в Карпатській, Північній, Подільській, Поліській та Столичній філіях.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба підприємства.

Через зимовий період та несприятливу погоду процес тимчасово зупиняли, проте зараз підрядники повертаються до праці. Загалом планується завершити будівництво лісових шляхів протяжністю майже 90 км.

Проєкти передбачають не лише прокладання полотна, а й створення проміжних складів для зберігання та сортування продукції; встановлення дорожніх знаків; монтаж сигнальних стовпчиків та впровадження протипожежних заходів.

Розвиток інфраструктури безпосередньо впливає на показники заготівлі деревини. Наприклад, нова дорога довжиною понад 2 км у Надвірнянському надлісництві відкриє доступ до віддалених масивів із запасом сировини 22,7 тис. м3. Це забезпечить додатковий ресурс для бізнесу та дрова для опалення населенню, а також спростить рух пожежної техніки.

Будівництво доріг також суттєво знижує собівартість продукції. У Коростенському надлісництві завершують шлях довжиною 3 км, який замінить розбиту ґрунтовку або об'їзд протяжністю 10 км. Новий маршрут зменшує витрати на пальне та ремонт машин, що знижує собівартість кожного кубометра лісу приблизно на 20%.

Для місцевих громад будівництво доріг у Путильському надлісництві протяжністю 2,6 км та 4 км дозволить скоротити шлях до районного центру на 10 км. Це полегшить доступ людей до лікарень; шкіл; магазинів та адміністративних сервісів.

Окрему увагу приділяють захисту лісів від вогню. У Мекшунівському лісництві ремонт дороги забезпечить швидкий під'їзд пожежних машин до водойми. Там планують збудувати пірс для забору води та прокласти мінералізовану смугу вздовж шляху.

Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" цьогоріч планує збудувати понад 200 км доріг з твердим покриттям на 60 об'єктах. Нова інфраструктура забезпечить безперебійне вивезення деревини в періоди весняного танення ґрунту та стабільну роботу галузі незалежно від сезону.