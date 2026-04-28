Лесовщики обновляют автопарк: первые новые тракторы от словацкого производителя прошли тесты

скидер, трактор
"Леса Украины" обновляют автопарк / ГП "Леса Украины"

ГП "Леса Украины" готовится к получению 11 новых трелевочных тракторов (скидеров), изготовленных словацким производителем. Первые две единицы техники уже прошли заводские испытания, в ходе которых специалисты проверили работу двигателя, трансмиссии, гидравлики, лебедок и электроники.

Первые единицы поступят в Украину в ближайшие недели. Снабжение еще 9 скидеров запланировано к середине лета.

Техника будет работать в 11 надлесничествах Карпат, в частности, в Брустурянском, Бродовском, Раховском, Ужгородском, Болеховском, Надвирнянском, Коломыйском, Ивано-Франковском, Выгодском, Осмолодском и Верховинском. Это первая закупка специализированных тракторов, не являющихся переоборудованной техникой.

скидер
"Леса Украины" приобрели словацкую технику / ГП "Леса Украины"

Почему это важно?

Сейчас на балансе Карпатского лесного офиса находятся около 350 тракторов, 285 из которых изготовлены в 80-90-х годах. Устаревшая техника требует постоянного ремонта и высоких затрат на запчасти. Новые скидеры должны обеспечить более высокую проходимость благодаря усиленной раме и полному приводу, а также повысить производительность за счет установки двухбарабанных лебедок.

Особое внимание уделено безопасности оператора: современная техника оснащена системами дистанционного управления и плавной регулировкой скорости. Использование профессиональных трелевочных тракторов позволит снизить эксплуатационные расходы и обеспечить стабильность лесохозяйственных работ в сложных горных условиях.

Напомним, "Леса Украины" в апреле возобновляют работу над 25 проектами по строительству лесных дорог. Эти объекты начали возводить еще осенью прошлого года в Карпатском, Северном, Подольском, Полесском и Столичном филиалах.

Автор:
Татьяна Ковальчук