Лесовщики обновляют автопарк: первые новые тракторы от словацкого производителя прошли тесты

ГП "Леса Украины" готовится к получению 11 новых трелевочных тракторов (скидеров), изготовленных словацким производителем. Первые две единицы техники уже прошли заводские испытания, в ходе которых специалисты проверили работу двигателя, трансмиссии, гидравлики, лебедок и электроники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Первые единицы поступят в Украину в ближайшие недели. Снабжение еще 9 скидеров запланировано к середине лета.

Техника будет работать в 11 надлесничествах Карпат, в частности, в Брустурянском, Бродовском, Раховском, Ужгородском, Болеховском, Надвирнянском, Коломыйском, Ивано-Франковском, Выгодском, Осмолодском и Верховинском. Это первая закупка специализированных тракторов, не являющихся переоборудованной техникой.

Почему это важно?

Сейчас на балансе Карпатского лесного офиса находятся около 350 тракторов, 285 из которых изготовлены в 80-90-х годах. Устаревшая техника требует постоянного ремонта и высоких затрат на запчасти. Новые скидеры должны обеспечить более высокую проходимость благодаря усиленной раме и полному приводу, а также повысить производительность за счет установки двухбарабанных лебедок.

Особое внимание уделено безопасности оператора: современная техника оснащена системами дистанционного управления и плавной регулировкой скорости. Использование профессиональных трелевочных тракторов позволит снизить эксплуатационные расходы и обеспечить стабильность лесохозяйственных работ в сложных горных условиях.

Напомним, "Леса Украины" в апреле возобновляют работу над 25 проектами по строительству лесных дорог. Эти объекты начали возводить еще осенью прошлого года в Карпатском, Северном, Подольском, Полесском и Столичном филиалах.