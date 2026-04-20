Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

43,95

43,80

EUR

51,95

51,60

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Возвращение Венгрией денег и золота Ощадбанка Зеленский обсудит с Мадяром

Владимир Зеленский, / Офис президента

Украина хотела бы вернуть задержанные в Венгрии деньги Ощадбанка и планирует обсудить этот вопрос с лидером партии "Тиса" и будущим венгерским премьер-министром Петером Мадяром.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

"Деньги хотели бы вернуть, будем говорить с Мадяром", - сказал он.

Зеленский напомнил, что эти деньги Виктор Орбан, нынешний премьер-министр, после поражения на парламентских выборах скоро уйдет в отставку, просто украл.

Зеленский назвал задержание инкассационного конвоя Ощадбанка в Венгрии актом бандитизма.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей  финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

После освобождения работников Ощадбанка средства и ценности на сумму 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников, ранее задержанных в Венгрии. Зафиксировано повреждение оборудования, также планируется провести оценку ущерба.

Автор:
Светлана Манько