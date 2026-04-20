Возвращение Венгрией денег и золота Ощадбанка Зеленский обсудит с Мадяром

Украина хотела бы вернуть задержанные в Венгрии деньги Ощадбанка и планирует обсудить этот вопрос с лидером партии "Тиса" и будущим венгерским премьер-министром Петером Мадяром.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

"Деньги хотели бы вернуть, будем говорить с Мадяром", - сказал он.

Зеленский напомнил, что эти деньги Виктор Орбан, нынешний премьер-министр, после поражения на парламентских выборах скоро уйдет в отставку, просто украл.

Зеленский назвал задержание инкассационного конвоя Ощадбанка в Венгрии актом бандитизма.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

После освобождения работников Ощадбанка средства и ценности на сумму 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников, ранее задержанных в Венгрии. Зафиксировано повреждение оборудования, также планируется провести оценку ущерба.