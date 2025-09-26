У Львові запрацював завод з виробництва сендвіч-панелей (ФОТО)

На території муніципального індустріального парку "Формація" у Львові 26 вересня відкрився завод з виробництва сендвіч-панелей компанії USP Panels. Його потужність становить 200 тис. квадратних метрів панелей на місяць.

Про це повідомляє кореспондент Delo.ua з місця подій.

Масштаб та можливості заводу

Загальна площа заводу – 7200 кв. м. В будівлі запроєктовані площі виробництва сендвіч-панелей, складування сировини та готової продукції. Побудовано також твердопаливну котельню для опалення приміщення та офісну частину для майбутніх працівників заводу і гостей.

На заводі заведена електрична потужність для можливості забезпечення процесу виробництва.

У межах відкриття заводу відбувся символічний запуск виробництва першої панелі.

У заході взяли участь заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, мер Львова Андрій Садовий та засновник Alterra Group Дмитро Ковальчук.

"Формація": розташування, інфраструктура, резиденти

Індустріальний парк розташований за 8 км до центру Львова, за 70 км до кордону з Польщею і за 1,5 км до кільцевої дороги.

За даними девелоперської компанії Alterra Group, що організувала відкриття нового заводу USP Panels і розвиває цей індустріальний парк, усі парки мережі працюють за моделлю Quadruple Helix. Вона передбачає співпрацю чотирьох секторів взаємодії: освіти, держави, бізнесу й суспільства для розвитку інновацій.

У "Формації" передбачені простори для малого й великого бізнесу, апарт-готель, коворкінг, лабораторія прототипування, заклади сервісу і укриття.

Індустріальний парк вже має перших резидентів, серед яких виробник пожежної та спецтехніки "Пожмашина", ювелірна компанія Family Gold Masters, бренд оригінальних шкарпеток Dodo Socks й інші.

Перша черга охоплює 17 тис. кв. м виробничих площ. Вона була введена в експлуатацію у вересні 2025 року. До кінця року планується запустити ще 11 тис. кв. м. Завершення всіх етапів будівництва очікується до 2028 року.

Заплановано, що "Формація" об'єднає понад 50 підприємств різних типів і дозволить створити близько 3500 робочих місць.

Фото: Дмитро Кисилевський / Facebook

Що відомо про USP Panels

Компанія USP Panels – український виробник сендвіч-панелей з виробництвом, доставкою та монтажем. Вона пропонує панелі з різним внутрішнім наповнювачем (пінополіуретан, мінеральна вата, пінополістирол тощо). Є стінові та покрівельні панелі.

Згідно з інформацією на сайті компанії, її заводи мають сучасне автоматизоване обладнання, займаються також складським зберіганням сировини й готової продукції, мають 15 монтажних бригад і готують панелі різної товщини.

ТОВ "ЮСП Панель" зареєстровано у 2006 році у Тернополі. За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром є Андрій Поріцький. У 2024 році в компанії було зареєстровано 60 працівників. Дохід ріс протягом останніх пяти років і торік сягнув майже 590 млн грн. Водночас чистий прибуток у 2023-му становив 18,6 млн грн, а у 2024-му впав до 6,5 млн грн.