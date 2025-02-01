Компанія "Пожмашина" інвестує $15 мільйонів у новий завод у Львові

Компанія "Пожмашина", один із провідних виробників пожежної та спеціалізованої техніки в Україні, оголосила про будівництво нового заводу у Львові. Відповідну угоду підписано з індустріальним парком "Формація.Львів".

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Будівництво нового підприємства триватиме два роки, а загальна сума інвестицій складе $15 мільйонів. У компанії наголосили, що цей день увійде в історію не лише їхнього підприємства, а й усього українського машинобудування.

"Розуміючі всі військові та інші ризики – ми інвестуємо в Україну, в розвиток промисловості держави 15 млн. доларів, в створення робочих місць", – зазначили в "Пожмашині".

У повідомленні вказано, що попри повномасштабну війну, труднощі ведення бізнесу та загрозливу економічну ситуацію, компанія не зупиняла виробництво, не скорочувала персонал і не переносила діяльність за кордон. Навпаки, підприємство розширюється та робить внесок у розвиток української економіки.

Також у Львові триває зведення сміттєпереробного комплексу. Сюди вже доставили майже половину необхідного обладнання. До кінця лютого підрядник має привезти усе обладнання на будівельний майданчик заводу та розпочати монтаж.

За словами міського голови Львова близько 80% будівельних робіт зі зведення сміттєпереробного комплексу вже виконано.