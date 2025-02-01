Компания "Пожмашина" инвестирует $15 миллионов в новый завод во Львове

Компания "Пожмашина", один из ведущих производителей пожарной и специализированной техники в Украине, объявила о строительстве нового завода во Львове. Соответствующее соглашение подписано с индустриальным парком "Формация.Львов".

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Строительство нового предприятия продлится два года, а общая сумма инвестиций составит $15 миллионов. В компании отметили, что этот день войдет в историю не только их предприятия, но и всего украинского машиностроения.

"Понимающие все военные да другие риски – мы инвестируем в Украину, в развитие промышленности государства 15 млн. долларов, в создание рабочих мест", — отметили в "Пожмашине".

В сообщении указано, что, несмотря на полномасштабную войну, трудности ведения бизнеса и угрожающую экономическую ситуацию, компания не останавливала производство, не сокращала персонал и не переносила деятельность за границу.

Напротив, предприятие расширяется и вносит вклад в развитие украинской экономики.

Также в Львове продолжается возведение мусороперерабатывающего комплекса. Сюда уже доставили около половины необходимого оборудования. До конца февраля подрядчик должен привезти все оборудование на строительную площадку завода и приступить к монтажу.

По словам городского головы Львова, около 80% строительных работ по возведению мусороперерабатывающего комплекса уже выполнено.