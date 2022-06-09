У КШЕ зменшили оцінку прямих збитків інфраструктури через війну на $2,6 млрд: названо причини

Станом на 8 червня уточнена загальна сума прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури складає 103,9 мільярда доларів, або 3 трильйоні гривень. Про це повідомляє аналітичний центр KSE Institute.

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При цьому там пояснюють, що зменшили оцінку загальної суми прямих збитків інфраструктури на 2,6 мільярди доларів у зв'язку з перерахунком втрат, завданих окремим категоріям об’єктів залізничної інфраструктури, релігійним та культурним спорудам, а також втрат легкових авто.

Зокрема, аналітики Київської школи економіки зменшили оцінку збитків залізничної інфраструктури та рухомого складу у порівнянні з попереднім звітом на 1 мільярд доларів до 2,7 мільярди.

Уточнення пов'язані з коригуванням коефіцієнта пошкодження майна на неконтрольованих територіях. Перерахунок зроблено на основі підходу, що пошкоджено 40% від загальної вартості нерухомого (будівлі, споруди, колії, нерухоме обладнання) та 100% від вартості рухомого майна (локомотиви, вагони, інструменти, обчислювальна техніка).

З цього приводу з експертами "Укрзалізниці" продовжуються дискусії, оскільки УЗ вважає втраченим на неконтрольованих територіях 100% майна. Після звільнення територій та отримання доступу до майна буде зроблено новий обрахунок для точнішої оцінки.

Скорочення оцінки збитків від пошкоджень легкових авто пов'язане із перерахунком середніх цін на цей транспорт, а також з отриманням точніших даних. У попередніх звітах вартість втрат авто розраховувалась на основі середньої ціни на авто загалом по країні, натомість поточна оцінка сформована вже з урахуванням середніх цін за містами.

Так, за уточненими обрахунками, внаслідок війни українці втратили майже 105 тисяч легкових автомобілів, загальна сума збитків від чого складає 968 мільйонів доларів (попередня оцінка – 1,6 мільярди). Ці обрахунки не враховують кількості і вартості не зареєстрованих в Україні авто ("євроблях"), тож фактична сума збитків може бути вищою.

Зміни також відбулися в оцінці збитків релігійних та культурних споруд. Враховуючи специфічність цієї категорії, наявність даних щодо вартості об'єктів релігійної сфери дуже обмежена.

В останній версії методології для об'єктивної оцінки робиться припущення, що вартість великих об'єктів культурної сфери становить в середньому близько 100 мільйонів гривень, водночас середня вартість менших споруд — близько 20 мільйонів гривень.

За останніми даними через бойові дії вже зруйновано чи пошкоджено щонайменше 141 релігійна та 203 культурні споруди, а сума збитків завдана храмам, церквам, лаврам та соборам, за оцінками КSЕ Institute, становить 81 мільйон доларів; об'єктам культури – 272 мільйони.

Карта зруйнованих культурних та релігійних об'єктів по областях

Водночас "органічне" збільшення вартості пошкодженого чи зруйнованого майна внаслідок бойових дій за останній тиждень склало 1 мільярд доларів. Зокрема, за тиждень відбулося зростання збитків, завданих підприємствам, закладам освіти та охорони здоров'я, дитсадкам, адмінбудівлям та складській інфраструктурі.

Збитки, завдані через руйнування та пошкодження українських підприємств, вже досягли 11,5 мільярда доларів, освітніх закладів — 1,6 мільярда, медзакладів — 1,1 мільярда, дитсадків — 576 мільйонів доларів.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 44,8 мільйонів квадратних метрів житлового фонду, 256 підприємств, 6,3 тисячі кілометрів залізничних колій, 656 медзакладів, 1177 закладів освіти, 668 дитсадків, 198 складів, 20 торгівельних центрів, 28 нафтобаз.

Загальні втрати економіки України через війну, за спільними оцінками Міністерства економіки та КШЕ, враховуючи як прямі втрати, розраховані в рамках цього проєкту, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від 564 до 600 мільярдів доларів.