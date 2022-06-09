В КШЭ уменьшили оценку прямого ущерба инфраструктуре из-за войны на $2,6 млрд: названы причины

По состоянию на 8 июня уточненная общая сумма прямого ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составляет 103,9 миллиарда долларов, или 3 триллиона гривен. Об этом сообщает аналитический центр KSE Institute.

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При этом там объясняют, что уменьшили оценку общей суммы прямого ущерба инфраструктуре на 2,6 миллиарда долларов в связи с перерасчетом потерь, нанесенных отдельным категориям объектов железнодорожной инфраструктуры, религиозным и культурным сооружениям, а также потерь легковых авто.

В частности, аналитики Киевской школы экономики снизили оценку убытков железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава по сравнению с предыдущим отчетом на 1 миллиард долларов до 2,7 миллиарда.

Уточнения связаны с корректировкой коэффициента повреждения имущества на неконтролируемых территориях. Перерасчет сделан на основе подхода, что повреждено 40% от общей стоимости недвижимости (здания, сооружения, пути, недвижимое оборудование) и 100% от стоимости движимого имущества (локомотивы, вагоны, инструменты, вычислительная техника).

На этот счет с экспертами "Укрзализныци" продолжаются дискуссии, поскольку УЗ считает утраченным на неконтролируемых территориях 100% имущества. После освобождения территорий и получения доступа к имуществу будет произведен новый расчет для более точной оценки.

Сокращение оценки ущерба от повреждений легковых автомобилей связано с пересчетом средних цен на этот транспорт, а также с получением более точных данных. В предыдущих отчетах стоимость потерь авто рассчитывалась на основе средней цены на авто в целом по стране, текущая же оценка сформирована уже с учетом средних цен по городам.

Так, по уточненным расчетам, в результате войны украинцы потеряли почти 105 тысяч легковых автомобилей, общая сумма ущерба от чего составляет 968 миллионов долларов (предварительная оценка – 1,6 миллиарда). В этих суммах не учитывалось количество и стоимость не зарегистрированных в Украине авто ("евроблях"), так что фактическая сумма ущерба может быть выше.

Изменения также произошли при оценке ущерба религиозным и культурным сооружениям. Учитывая специфичность этой категории, наличие данных о стоимости объектов религиозной сферы очень ограничено.

В последней версии методологии для объективной оценки предполагается, что стоимость крупных объектов культурной сферы составляет в среднем около 100 миллионов гривен, в то же время средняя стоимость меньших сооружений — около 20 миллионов гривен.

По последним данным, из-за боевых действий уже разрушены или повреждены по меньшей мере 141 религиозное и 203 культурных сооружения, а сумма ущерба, нанесенного храмам, церквям, лаврам и соборам, по оценкам КSЕ Institute, составляет 81 миллион долларов; объектам культуры – 272 миллиона.

Карта разрушенных культурных и религиозных объектов по областям

В то же время "органическое" увеличение стоимости поврежденного или разрушенного имущества в результате боевых действий за последнюю неделю составило 1 миллиард долларов. В частности, за неделю произошел рост ущерба, причиненного предприятиям, учебным заведениям и здравоохранению, детсадам, админзданиям и складской инфраструктуре.

Ущерб, нанесенный из-за разрушений и повреждений украинских предприятий, уже достиг 11,5 миллиарда долларов, образовательных учреждений — 1,6 миллиарда, медучреждений — 1,1 миллиарда, детсадов — 576 миллионов долларов.

Всего с начала войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 44,8 миллиона квадратных метров жилого фонда, 256 предприятий, 6,3 тысячи километров железнодорожных путей, 656 медучреждений, 1177 учебных заведений, 668 детсадов, 198 складов, 20 торговых центров, 28 нефтебаз.

Общие потери экономики Украины из-за войны, по общим оценкам Министерства экономики и КШЭ, учитывая как прямые потери, рассчитанные в рамках этого проекта, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и так далее), колеблются от 564 до 600 миллиардов долларов