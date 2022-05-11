В Украине захватчики уже разрушили 27 нефтебаз. Потери из-за этого составили $227 млн

На сегодняшний день российские захватчики разрушили в Украине 27 нефтебаз, нанеся таким образом убытки на $227 млн, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Киевской школы экономики. Наибольший рост ущерба составил увеличение количества поврежденных и разрушенных зданий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В результате из-за войны разрушено или повреждено 35,2 млн кв. м жилого фонда на $31 млрд. От разрушений жилищного фонда больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.

Общие потери экономики, понесенные во время войны, составляют $564–600 млрд. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на $2,4 млрд.

Общее количество разрушенных или поврежденных учебных заведений уже почти тысяча, а ущерб достигает $1,3 млрд.

В целом с начала войны РФ против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере столько объектов:

208 предприятий;

508 медицинских учреждений;

562 детсада;

295 мостов;

156 составов;

102 религиозные сооружения;

83 административных здания;

27 нефтебаз;

12 гражданских аэропортов.

Напомним, что из войск РФ от начала широкомасштабного вторжения выпустили по Украине более 2 тыс. ракет, а боевые самолеты врага ориентировочно 2,7 тыс. раз залетали на украинскую территорию.