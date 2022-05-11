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В Украине захватчики уже разрушили 27 нефтебаз. Потери из-за этого составили $227 млн
На сегодняшний день российские захватчики разрушили в Украине 27 нефтебаз, нанеся таким образом убытки на $227 млн, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Киевской школы экономики. Наибольший рост ущерба составил увеличение количества поврежденных и разрушенных зданий.
В результате из-за войны разрушено или повреждено 35,2 млн кв. м жилого фонда на $31 млрд. От разрушений жилищного фонда больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.
Общие потери экономики, понесенные во время войны, составляют $564–600 млрд. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на $2,4 млрд.
Общее количество разрушенных или поврежденных учебных заведений уже почти тысяча, а ущерб достигает $1,3 млрд.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В целом с начала войны РФ против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере столько объектов:
- 208 предприятий;
- 508 медицинских учреждений;
- 562 детсада;
- 295 мостов;
- 156 составов;
- 102 религиозные сооружения;
- 83 административных здания;
- 27 нефтебаз;
- 12 гражданских аэропортов.
Напомним, что из войск РФ от начала широкомасштабного вторжения выпустили по Украине более 2 тыс. ракет, а боевые самолеты врага ориентировочно 2,7 тыс. раз залетали на украинскую территорию.