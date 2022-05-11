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В Україні загарбники вже зруйнували 27 нафтобаз. Втрати через це склали $227 млн
На сьогоднішній день російські загарбники зруйнували в Україні 27 нафтобаз, спричинивши таким чином збитків на $227 млн, повідомляє Forbes з посиланням на дослідження Київської школи економіки. Найбільше зростання збитків становило збільшення кількості пошкоджених і зруйнованих будинків.
Наразі через війну зруйновано чи пошкоджено 35,2 млн кв. м житлового фонду на $31 млрд. Від руйнувань житлового фонду найбільше постраждали Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Рубіжне.
Загальні втрати економіки, понесені під час війни, становлять $564–600 млрд. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже $2,4 млрд.
Загальна кількість зруйнованих або пошкоджених закладів освіти вже майже тисяча, а збитки сягають $1,3 млрд.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом з початку війни РФ проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше стільки об'єктів:
- 208 підприємств;
- 508 медичних закладів;
- 562 дитсадки;
- 295 мостів;
- 156 складів;
- 102 релігійні споруди;
- 83 адміністративні будівлі;
- 27 нафтобаз;
- 12 цивільних аеропортів.
Нагадаємо, що з війська РФ від початку широкомасштабного вторгнення випустили по Україні більше 2 тис. ракет, а бойові літаки ворога орієнтовно 2,7 тис. разів залітали на українську територію.