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В Україні загарбники вже зруйнували 27 нафтобаз. Втрати через це склали $227 млн

В Україні загарбники вже зруйнували 27 нафтобаз. Втрати через це склали $227 млн
Фото: ukr.net

На сьогоднішній день російські загарбники зруйнували в Україні 27 нафтобаз, спричинивши таким чином збитків на $227 млн, повідомляє Forbes з посиланням на дослідження Київської школи економіки. Найбільше зростання збитків становило збільшення кількості пошкоджених і зруйнованих будинків.

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Наразі через війну зруйновано чи пошкоджено 35,2 млн кв. м житлового фонду на $31 млрд. Від руйнувань житлового фонду найбільше постраждали Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Рубіжне.

Загальні втрати економіки, понесені під час війни, становлять $564–600 млрд. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже $2,4 млрд.

Загальна кількість зруйнованих або пошкоджених закладів освіти вже майже тисяча, а збитки сягають $1,3 млрд.

Загалом з початку війни РФ проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше стільки об'єктів:

  • 208 підприємств;
  • 508 медичних закладів;
  • 562 дитсадки;
  • 295 мостів;
  • 156 складів;
  • 102 релігійні споруди;
  • 83 адміністративні будівлі;
  • 27 нафтобаз;
  • 12 цивільних аеропортів.

Нагадаємо, що з війська РФ від початку широкомасштабного вторгнення випустили по Україні більше 2 тис. ракет, а бойові літаки ворога орієнтовно 2,7 тис. разів залітали на українську територію.

Автор:
Максим Беркаль