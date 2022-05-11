В Україні загарбники вже зруйнували 27 нафтобаз. Втрати через це склали $227 млн

На сьогоднішній день російські загарбники зруйнували в Україні 27 нафтобаз, спричинивши таким чином збитків на $227 млн, повідомляє Forbes з посиланням на дослідження Київської школи економіки. Найбільше зростання збитків становило збільшення кількості пошкоджених і зруйнованих будинків.

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Наразі через війну зруйновано чи пошкоджено 35,2 млн кв. м житлового фонду на $31 млрд. Від руйнувань житлового фонду найбільше постраждали Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Рубіжне.

Загальні втрати економіки, понесені під час війни, становлять $564–600 млрд. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже $2,4 млрд.

Загальна кількість зруйнованих або пошкоджених закладів освіти вже майже тисяча, а збитки сягають $1,3 млрд.

Загалом з початку війни РФ проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше стільки об'єктів:

208 підприємств;

508 медичних закладів;

562 дитсадки;

295 мостів;

156 складів;

102 релігійні споруди;

83 адміністративні будівлі;

27 нафтобаз;

12 цивільних аеропортів.

Нагадаємо, що з війська РФ від початку широкомасштабного вторгнення випустили по Україні більше 2 тис. ракет, а бойові літаки ворога орієнтовно 2,7 тис. разів залітали на українську територію.