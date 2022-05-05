Армія РФ від початку війни випустила по Україні понад 2000 ракет, - Зеленський

Війська Російської Федерації від початку широкомасштабного вторгнення випустили по Україні 2014 ракет, бойові літаки ворога 2682 рази залітали на українську територію.

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Про це заявив Президент Володимир Зеленський на благодійному вечорі Brave Ukraine під час онлайн-виступу.

"Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет, зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен із таких прильотів – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури", - зазначив президент.

Нагадаємо, з першого дня широкомасштабного вторгнення Росії на територію України з Білорусі було запущено як мінімум 631 ракету. За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", перший пік запусків було зафіксовано 9 березня, того дня було зроблено щонайменше 35 ракетних пусків.