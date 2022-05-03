Окупанти за добу вбили понад 20 мирних жителів Донеччини, - голова ОВА

Протягом 3 травня росіяни вбили 21 мирного мешканця Донецької області та поранили ще 27.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 3 травня росіяни вбили 21 мирного мешканця Донеччини і поранили ще 27. Це – найбільша кількість жертв за один день відтоді, як росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська", - наголосив Кириленко.

За його словами, серед загиблих цивільних 10 в Авдіївці, 5 у Лимані, 4 у Вугледарі, 1 у Великій Новосілці та 1 у Шандриголовому.

"Вдалося також уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - підсумував він.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що станом на 24 квітня після повномасштабного вторгнення в Україну військ РФ, у місті загинуло вже понад 20 тисяч мирних жителів. Також мер наголосив, що окупанти зривають евакуацію з Маріуполя, в якому залишилося понад 100 тисяч населення.