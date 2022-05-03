Оккупанты за сутки убили более 20 мирных жителей Донецкой области, - глава ОВА

В течение 3 мая россияне убили 21 мирного жителя Донецкой области и ранили еще 27 человек.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 3 мая россияне убили 21 мирного жителя Донбасса и ранили еще 27. Это – наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска", - отметил Кириленко.

По его словам, среди погибших гражданских 10 в Авдеевке, 5 в Лимане, 4 в Угледаре, 1 в Великой Новоселке и 1 в Шандриголовом.

"Удалось также уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - подытожил он.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что по состоянию на 24 апреля после полномасштабного вторжения в Украину войск РФ, в городе погибло уже более 20 тысяч мирных жителей. Также мэр подчеркнул, что кафиры срывают эвакуацию из Мариуполя, в котором осталось более 100 тысяч населения.