Армия РФ с начала войны выпустила по Украине более 2000 ракет, - Зеленский

Войска Российской Федерации с начала широкомасштабного вторжения выпустили по Украине 2014 год ракет, боевые самолеты врага 2682 раза залетали на украинскую территорию.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на благотворительном вечере Brave Ukraine во время онлайн-выступления.

"В целом за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет, зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких прилетов – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", - отметил президент.

Напомним, с первого дня широкомасштабного вторжения России на территорию Украины из Беларуси было запущено как минимум 631 ракету. По информации мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", первый пик запусков был зафиксирован 9 марта, в тот день было сделано по меньшей мере 35 ракетных пусков.