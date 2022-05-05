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Армия РФ с начала войны выпустила по Украине более 2000 ракет, - Зеленский
Войска Российской Федерации с начала широкомасштабного вторжения выпустили по Украине 2014 год ракет, боевые самолеты врага 2682 раза залетали на украинскую территорию.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на благотворительном вечере Brave Ukraine во время онлайн-выступления.
"В целом за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет, зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких прилетов – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", - отметил президент.
Напомним, с первого дня широкомасштабного вторжения России на территорию Украины из Беларуси было запущено как минимум 631 ракету. По информации мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", первый пик запусков был зафиксирован 9 марта, в тот день было сделано по меньшей мере 35 ракетных пусков.Подписывайтесь на наш Telegram канал