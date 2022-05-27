Украина зафиксировала уже 367 преступлений РФ против культурного наследия: каков ущерб каждой области

Министерство культуры и информационной политики по состоянию на 27 мая задокументировало уже 367 эпизодов преступлений российской армии против украинского культурного наследия. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Так, в Харьковской области зафиксировано 96 эпизодов, из них – 79 в Харькове и его окрестностях. В Донецкой области задокументировано 75 преступлений, из которых 53 в Мариуполе.

70 эпизодов зафиксировано в Киевской области, из которых 44 в Бучанском районе. Также 38 преступлений задокументировано в Черниговской области, 26 – в Сумской, 25 – в Луганской, 11 – в Запорожской, 6 – в Житомирской, по 5 – в Киеве и в Херсонской области, 4 – в Николаевской, 3 – в Днепропетровской, 2 – в Одесской, 1 – во Львовской.

Среди всех поврежденных зданий украинского культурного наследия 51 объект получил тяжелые разрушения. Больше всего таких объектов в Донецкой, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. 117 получили разрушения средней степени тяжести (из них более 50% находятся в Донецкой области), а 167 – повреждения легкой степени.

Преступные действия оккупантов повлекли за собой уничтожение или разрушение 133 религиозных сооружений, из которых 49 состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства. Это православные и католические храмы, протестантские молитвенные дома, мечети и синагоги.

На сегодня в Украине россияне уничтожили 42 мемориальных памятника в честь исторических личностей и событий ХІХ – начала ХХІ века, 29 построек и комплексов музеев и заповедников, 74 здания домов культуры, театров и библиотек. Повреждены некоторые другие объекты ценной исторической застройки.

Повреждения получил 21 памятник национального значения, 88 памятников местного значения и 7 нововыявленных объектов культурного наследия.

"Российские военные преступники никак не угомонятся и продолжают уничтожать все украинское. Сейчас известно о полном разрушении 9 объектов культурного наследия в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Другие объекты получили повреждения различные степени. Состояние 23 остается неизвестным, ведь получать информацию с временно оккупированных территорий и мест, где проходят активные боевые действия, все еще тяжело", – отметил министр культуры Александр Ткаченко.

Напомним, что данные о разрушенных и поврежденных объектах культуры собираются на специальном сайте culturecrimes.mkip.gov.ua, а специалисты Минкульта их проверяют и систематизируют.