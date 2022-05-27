Україна зафіксувала вже 367 злочинів РФ проти культурної спадщини: які втрати кожної області

Міністерство культури та інформаційної політики станом на 27 травня задокументовало вже 367 епізодів злочинів російської армії проти української культурної спадщини. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Так, у Харківській області зафіксовано 96 епізодів, з них – 79 в місті Харкові та його околицях. На Донеччині задокументовано 75 злочинів, з яких 53 в Маріуполі.

70 епізодів зафіксовано в Київській області, з яких 44 в Бучанському районі. Також 38 злочинів задокументовано в Чернігівській області, 26 – в Сумській, 25 – в Луганській, 11 – в Запорізькій, 6 – в Житомирській, по 5 – в Києві та в Херсонській області, 4 – в Миколаївській, 3 – в Дніпропетровській, 2 – в Одеській, 1 – в Львівській.

З усіх пошкоджених будівель української культурної спадщини 51 об'єкт зазнав важких руйнувань. Найбільше таких об'єктів на Донеччині, Харківщині, Чернігівщині та Київщині. 117 зазнали руйнувань середнього ступеню тяжкості (з них понад 50% знаходяться в Донецькій області), а 167 – легкого ступеню уражень.

Злочинні дії окупантів спричинили знищення чи руйнування 133 релігійних споруд, з яких 49 перебувають на обліку як пам'ятки історії, архітектури та містобудування. Це православні й католицькі храми, протестантські молитовні будинки, мечеті та синагоги.

Наразі в Україні росіяни знищили 42 меморіальних пам'ятники на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ століття, 29 будівель та комплексів музеїв і заповідників, 74 споруди будинків культури, театрів та бібліотек. Пошкоджені й деякі інші об'єкти цінної історичної забудови.

Пошкоджень зазнали 21 пам'ятка національного значення, 88 пам'яток місцевого значення та 7 щойновиявлених об'єктів культурної спадщини.

"Російські військові злочинці ніяк не вгамуються й продовжують нищити все українське. Наразі відомо про повну руйнацію 9 об'єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Інші об'єкти зазнали різних ступенів уражень. Стан 23 залишається невідомим. Адже отримувати інформацію з тимчасово окупованих територій та місць, де проходять активні бойові дії, все ще важко", - зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що дані про зруйновані та пошкоджені об'єкти культури збираються на спеціальному сайті culturecrimes.mkip.gov.ua, а спеціалісти Мінкульту їх перевіряють і систематизують.