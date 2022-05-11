Малий бізнес покращує оцінку втрат від війни: незначними їх називає вже майже третина - опитування

31,5% представників малого та середнього бізнесу зараз називають незначним розмір своїх прямих втрат з 24 лютого. Про це свідчать результати останнього опитування Advanter Group.

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Водночас 26,8% респондентів оцінюють суму втрат до 10 тисяч доларів, 21,3% - у 10-50 тисяч доларів, 11,9% - у 50-200 тисяч доларів, 5,8% - у суму від 200 тисяч до 1 мільйона доларів, 2,1% - у 1-5 мільйонів доларів, а 0,6% - у ще більшу суму.

При цьому порівняння з попередніми опитуваннями, що проводилися, хоч і за набагато меншої вибірки, у березні та в середині квітня, явно показує тенденцію до переоцінки бізнесом своїх втрат у менший бік.

Загальна сума прямих втрат МСБ за шість тижнів війни оцінюється в 64 мільярди доларів, хоча ще наприкінці березня йшлося про 85 мільярдів доларів. Зокрема, середні прямі втрати для мікропідприємств (без урахування фізосіб-підприємців) оцінюються в 38,5 тисячі доларів, для малих підприємств - у 312,6 тисячі доларів, а для середніх - у 2,07 мільйона доларів.

Лише 2,9% опитаних прогнозують отримання за підсумками 2022 року істотного доходу, 4,9% очікують його зростання до 50%, а 9,5% очікують доходу, аналогічного 2021 року. 19,5% респондентів прогнозують збереження цього показника на рівні 50-80% від торішнього, 30% - на рівні 20-50%, 19,9% чекають на падіння виручки в 5 і більше разів, а 13,3% заявляють про припинення бізнесу цього року.

Середній очікуваний показник обсягів реалізованої продукції за 2022 рік зараз становить 54% від торішнього, у тому числі 57,3% серед середніх підприємств, 45,2% серед малих і 48,2% серед мікропідприємств.

У відповідь на питання про обсяг фінансової підтримки, необхідної для реалізації їх бізнес-стратегії, майже половина опитаних (49,2%) назвала суму до 1 млн грн. Ще 33,9% вказали суму від 1 до 10 млн грн, 9,4% – 11-30 млн грн, 3,8% – 31-60 млн грн, 2,3% – 61-300 млн грн, 1,5 % – понад 300 млн грн.

У середньому мікропідприємства називають 3,8 млн грн, малі підприємства – 21,4 млн, а середні – 157,4 млн грн. Загальні ж потреби у фінансуванні малого та середнього бізнесу в Україні, враховуючи результати опитування, оцінюються в 54 мільярди доларів.

Опитування було проведене 4-7 травня серед 934 власників та керівників підприємств. Серед об'єктів дослідження 22% – бізнес з оборотом у 2021 році до 1 млн грн, 29% – з оборотом 1-5 млн грн, 15% – 5-10 млн грн, 17% – 10-50 млн грн, 6% – 50 -100 млн грн, 7% – 100-500 млн грн, 4% – з більшим оборотом.

Всеукраїнських компаній серед опитаних 21,6%, решта – регіональні. Так, 27,6% працюють здебільшого у Києві, 6,8% – у Харківській області, 6,6% – у Дніпропетровській, 5,2% – у Київській, 4,8% – в Одеській, 4,4% – у Львівській, 3,9% – у Запорізькій, 2,6% – у Донецькій.

Зазначимо також, що згідно з результатами опитування кадрового порталу grc.ua, 53% українських компаній, які призупинили комерційну діяльність, не можуть відповісти зараз, чи зможуть вони взагалі відновитися, і лише чекають на завершення війни в країні.