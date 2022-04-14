Через війну власники мікробізнесу скоротили 42% своїх найманих робітників - опитування

Також 21,6% підприємств повністю припинили роботу. А загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу за чотири тижні війни оцінюються у $85 млрд.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Власники малого та середнього бізнесу скоротили третину співробітників, ще третину – відправили у відпустку. Про це йдеться у результатах дослідження 4 хвилі Advanter Group, передає "Економічна правда".

Загалом власники мікробізнесу скоротили 42% своїх найманих робітників, малого бізнесу – 24%, середнього – 18%. Із решти працювати 42% отримують скорочену зарплату.

При цьому 21,6% підприємств повністю припинили роботу, а ще 34,3% майже повністю.

Водночас 22,9% підприємств за останні тижні збільшили обсяг робіт, що свідчить про поступове відновлення ділової активності.

Також 18,2% бізнесів провели релокацію, ще 3,4% – у процесі релокації. 12% підприємств повністю чи частково перенесли ділову активність за межі України.

Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу за чотири тижні війни оцінюються у $85 млрд.

Мікробізнес очікує обороти у 2022 році у 71,8% порівняно з 2021 роком. У 2022 році у 61,7% порівняно з 2021 роком.

Найкращі очікування в IT-секторі, торгівлі харчовими продуктами, підприємствами з охорони здоров'я, професійними послугами, машинобудування та оптової торгівлі.

Нагадаємо, що раніше Delo.ua розповідало, як відкрити бізнес у Польщі та роботі податкової системи в країні.