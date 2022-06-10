Українські військові знищили базу "вагнерівців" на Луганщині, - голова ОВА

Збройні сили України завдали потужного удару по базі приватної військової компанії "Вагнер" на окупованій частині Луганської області, після чого піднявся в небо великий стовп диму. Залишився живим усього лише один окупант.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вчора наші військові зробили такий потужний удар у Стахановому по центру, де знаходилися "вагнерівці". За нашими даними, тільки один вижив, усі решта загинули під завалами", - сказав очільник ОВА.

Зазначається, що ворожа база була розташована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни окупували у 2014 році.

Нагадаємо, що 9 червня внаслідок обстрілів російської армії у Сєвєродонецьку Луганської області був зруйнований Льодовий палац. Також з Лисичанська вдалося евакуювати 17 осіб, серед яких троє - діти.