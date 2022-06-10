Украинские военные уничтожили базу "вагнеровцев" в Луганской области, - председатель ОВА

Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по базе частной военной компании "Вагнер" на оккупированной части Луганской области, после чего в небо поднялся большой столб дыма. В живых остался только один оккупант.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вчера наши военные нанесли мощный удар в Стахановом по центру, где находились "вагнеровцы". По нашим данным, только один выжил, все остальные погибли под завалами", - сказал глава ОВА.

Отмечается, что вражеская база расположена на местном стадионе в Кадиевке, которую россияне оккупировали в 2014 году.

Напомним, что 9 июня в результате обстрелов российской армии в Северодонецке Луганской области был разрушен Ледовый дворец. Также из Лисичанска удалось эвакуировать 17 человек, среди которых трое – дети.