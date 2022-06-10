В Днепре утром слышали мощные взрывы, после чего начался пожар

Оккупанты ночью обстреляли три общины на Днепропетровщине, а утром в Днепре раздался взрыв, после чего начался сильный пожар на одном из предприятий города.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В местных телеграмм-каналах писали о пожаре в Днепре якобы в результате ракетного удара.

По словам Резниченко, сильный утренний пожар в Днепре с ракетным ударом не связан. Горело на одном из предприятий города. Спасатели огонь уже потушили. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняются.

По его данным, под утро оккупанты обстреляли Криворожский район. Под огонь попали сразу три общины. В Зеленодольской общине есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской никто не пострадал.

Отметим, российские оккупанты не прекращают наносить удары по Днепропетровской области. В ночь с 8 на 9 июня российские войска обстреляли из артиллерии Криворожский район Днепропетровской области.

А 1 июня армия РФ нанесла три ракетных удара с РСЗО "Торнадо" по Синельниковскому району Днепропетровской области.