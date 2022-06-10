Из Луганской области удалось эвакуировать еще 17 человек, - глава ОВА

В результате обстрелов российской армии в Северодонецке Луганской области был разрушен Ледовый дворец. Также из Лисичанска удалось эвакуировать 17 человек, среди которых трое – дети.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Отмечается, что из-за вражеских обстрелов был разрушен Ледовый дворец в Северодонецке.

"Здания нет, но, слава Богу, людей там не было и никто не пострадал. Сейчас мы должны думать о людях, о сохранении их жизни. Дом можно построить, а вернуть утраченных людей - нет", - подчеркнул глава ОВА.

Также группа волонтеров вместе с правоохранителями смогли забрать из постоянно обстреливаемого Лисичанска 17 человек, из них трое – дети.

"Эту ночь они уже переночевали в покое. Они проснулись и сказали друг другу: "Доброе утро!". А если бы они остались под вражеским огнем в Лисичанске, такое утро пришлось бы вымаливать в бомбоубежищах города", - добавил Сергей Гайдай.

Напомним, 9 июня россияне обстреляли территорию цеха производства аммиака на северодонецком "Азоте". Однако выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло – все удобрения и химикаты были вывезены с территории предприятия на 2-й день войны.

По словам президента Владимира Зеленского, битва за Северодонецк стала одной из самых трудных за все время вооруженного конфликта.