З Луганщини вдалося евакуювати ще 17 осіб, - голова ОВА

Внаслідок обстрілів російської армії у Сєвєродонецьку Луганської області був зруйнований Льодовий палац. Також з Лисичанська вдалося евакуювати 17 осіб, серед яких троє - діти.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зазначається, що через ворожі обстріли був зруйнований Льодовий палац у Сєвєродонецьку.

"Будівлі нема, але, дякувати Богу, людей там не було і ніхто не постраждав. Зараз ми маємо думати про людей, про збереження їхнього життя. Будинок можна побудувати, а повернути втрачених людей - ні", - наголосив очільник ОВА.

Також група волонтерів разом з правоохоронцями змогли забрати з постійно обстрілюваного Лисичанська 17 людей, з них троє - діти.

"Цю ніч вони вже переночували в спокої. Вони прокинулися і сказали один одному: "Добрий ранок!". А якби вони залишилися під ворожим вогнем у Лисичанську, такі ранки довелося б вимолювати в бомбосховищах міста", - додав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, 9 червня росіяни обстріляли територію цеху виробництва аміаку на сєвєродонецькому "Азоті". Проте викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося – всі добрива та хімікати було вивезено з території підприємства на 2-ий день війни.

За словами президента Володимира Зеленського, битва за Сєвєродонецьк стала однією з найважчих за весь час збройного конфлікту.