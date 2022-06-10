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З Луганщини вдалося евакуювати ще 17 осіб, - голова ОВА
Внаслідок обстрілів російської армії у Сєвєродонецьку Луганської області був зруйнований Льодовий палац. Також з Лисичанська вдалося евакуювати 17 осіб, серед яких троє - діти.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Зазначається, що через ворожі обстріли був зруйнований Льодовий палац у Сєвєродонецьку.
"Будівлі нема, але, дякувати Богу, людей там не було і ніхто не постраждав. Зараз ми маємо думати про людей, про збереження їхнього життя. Будинок можна побудувати, а повернути втрачених людей - ні", - наголосив очільник ОВА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також група волонтерів разом з правоохоронцями змогли забрати з постійно обстрілюваного Лисичанська 17 людей, з них троє - діти.
"Цю ніч вони вже переночували в спокої. Вони прокинулися і сказали один одному: "Добрий ранок!". А якби вони залишилися під ворожим вогнем у Лисичанську, такі ранки довелося б вимолювати в бомбосховищах міста", - додав Сергій Гайдай.
Нагадаємо, 9 червня росіяни обстріляли територію цеху виробництва аміаку на сєвєродонецькому "Азоті". Проте викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося – всі добрива та хімікати було вивезено з території підприємства на 2-ий день війни.
За словами президента Володимира Зеленського, битва за Сєвєродонецьк стала однією з найважчих за весь час збройного конфлікту.