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Окупанти знищили Льодовий палац в Сєвєродонецьку

Окупанти знищили Льодовий палац в Сєвєродонецьку

Російські військові не перестають ні на мить атакувати Сєвєродонецьк. В результаті чергових обстрілів зі сторони загарбників згорів один із символів Сєвєродонецька — Льодовий палац.

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Про це 9 червня в Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста. Росіяни закидали Льодовий снарядами", — розповів Гайда.

Він зазначив, що ворог знищив Льодовий палац вщент — на його місці лишився попіл та обгорілі стіни.

Фото 2 — Окупанти знищили Льодовий палац в Сєвєродонецьку
Так Льодовий палац виглядав до приходу росіян. Фото: Facebook Гайдая

РФ продовжує наносити ракетні та авіаудари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України та не залишає спроб встановити контроль над містом Сєвєродонецьк. При цьому, за словами голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, українські військові успішно стримують росіян у Сєвєродонецьку.

Президент Володимир Зеленський вважає, що битва за Сєвєродонецьк стала однією з найважчих за весь час збройного конфлікту.

Автор:
Віта Молодан