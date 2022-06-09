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Оккупанты уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке
Российские военные не перестают ни на минуту атаковать Северодонецк. В результате очередных обстрелов со стороны захватчиков сгорел один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.
Об этом 9 июня в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"5000 северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города. Россияне забросали Ледовый снарядами", - рассказал Гайда.
Он отметил, что враг уничтожил Ледовый дворец дотла — на его месте остался пепел и обгорелые стены.Подписывайтесь на наш YouTube канал
РФ продолжает наносить ракетные и авиаудары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк. При этом, по словам главы Луганской ОВ Сергея Гайдая, украинские военные успешно сдерживают россиян в Северодонецке.
Президент Владимир Зеленский считает, что битва за Северодонецк стала одной из самых трудных за все время вооруженного конфликта.