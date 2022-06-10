ВСУ уничтожили в Херсонской области скопления вражеской техники и личного состава, - Генштаб

Подразделения российской армии из так называемых "Л/ДНР" продолжают отказываться от участия в боевых действиях на территории Украины. В то же время, к охране белорусско-украинской границы присоединились подразделения спецбригады внутренних войск МВД Беларуси.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

На седьмые сутки войны в Украине, на Волынском и Полесском направлениях к охране границы в Гомельской области присоединились подразделения спецбригады внутренних войск МВД Беларуси.

В то же время, на Северском направлении со стороны противника ведение активных действий не наблюдается. Однако враг обстрелял из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковку и Сопич.

На Слобожанском направлении противник силами до 30 батальонных тактических групп ведет боевые действия, пытаясь сковать действия украинских войск и не допустить их дальнейшего продвижения и выхода на линию границы.

На Харьковском направлении противник продолжает оборонительные действия, сосредотачивая основные усилия на содержании занятых позиций. В частности, на Славянском направлении противник активных действий не проводил, но пытается создать условия для возобновления наступления.

На Донецком направлении враг продолжает огневое поражение украинских подразделений по всей линии столкновения, наносит ракетные и авиаудары. В то же время, на Лиманском направлении оккупанты активных действий не проводили, хотя и обстреливали из артиллерии Григорьевку и Серебрянку.

Также противник безуспешно пытается установить полный контроль над Северодонецком. На Бахмутском направлении оккупанты применяют авиацию. Подразделения противника пытались вести штурмовые действия в направлении Ниркового и Николаевки. Украинские воины нанесли огневое поражение. Оккупанты с потерями отошли.

Кроме того, враг пытался провести разведку боем в направлении Нагорного и Берестового, однако получил отпор и отошел. Также россияне ведут наступление в направлении Воздвиженка-Роты, имея частичный успех, закрепляемом на занятых позициях.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям подразделений ВСУ с целью сковывания действий.

На Южнобужском направлении подразделения врага ведут оборону, также переместили подразделения для перегруппировки. Принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности, ими установлены минные заграждения в районе Высокополья.

Согласно данным Генштаба, целые подразделения оккупантов до сих пор отказываются от участия в боевых действиях, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Из-за потерь, полученных во время боев в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в войне.

"За минувшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10". Наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсонской области", - говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал о тяжелой ситуации на фронте, отметив, что ежедневно погибают до сотни украинских защитников и до полутысячи раненых. В то же время украинские военные усилили береговую оборону и ожидают поставки новой техники.