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На фронте ежедневно погибают до сотни украинских защитников, - Минобороны
На войны против Российской Федерации ежедневно погибают до сотни украинских защитников и до полутысячи раненых.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.
По его словам, ситуация на фронте тяжелая.
"Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта", - проинформировал глава Минобороны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стоит отметить, что Россия серьезно делает ставку на уже начавшуюся вторую фазу войны, поэтому пока неизвестно, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.
По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, результат битвы за Донбасс прямо повлияет на позиции России на переговорах.