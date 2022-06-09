На фронте ежедневно погибают до сотни украинских защитников, - Минобороны

На войны против Российской Федерации ежедневно погибают до сотни украинских защитников и до полутысячи раненых.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

По его словам, ситуация на фронте тяжелая.

"Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта", - проинформировал глава Минобороны.

Стоит отметить, что Россия серьезно делает ставку на уже начавшуюся вторую фазу войны, поэтому пока неизвестно, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, результат битвы за Донбасс прямо повлияет на позиции России на переговорах.