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ВСУ уничтожили уже около 32 тысяч оккупантов, - Генштаб
Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения армии Российской Федерации ликвидировали около 31 700 русских военных. Также были уничтожены 1398 танков и 3438 боевых бронированных машин.
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Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 9 июня ориентировочно составляют:
- личного состава – около 31700 (+200);
- танков – 1398 (+5);
- боевых бронированных машин – 3438 (+9);
- артиллерийских систем – 711 (+8);
- РСЗО – 213 (+0);
- средства ПВО – 96 (+0);
- самолетов – 212 (+0);
- вертолетов - 178 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3);
- крылатые ракеты – 125 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15);
- специальная техника – 53 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что США и Великобритания будут обучать украинских военных использованию новых РСЗО. 7 июня в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов. Британия также пообещала предоставить Украине реактивные системы залпового огня M270 и большое количество снарядов M31A1 к ним.