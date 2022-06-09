Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Война Война
Категория
Общество
Дата публикации

ВСУ уничтожили уже около 32 тысяч оккупантов, - Генштаб

война в Украине, всу, украинские военные

Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения армии Российской Федерации ликвидировали около 31 700 русских военных. Также были уничтожены 1398 танков и 3438 боевых бронированных машин.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 9 июня ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 31700 (+200);
  • танков – 1398 (+5);
  • боевых бронированных машин – 3438 (+9);
  • артиллерийских систем – 711 (+8);
  • РСЗО – 213 (+0);
  • средства ПВО – 96 (+0);
  • самолетов – 212 (+0);
  • вертолетов - 178 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3);
  • крылатые ракеты – 125 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15);
  • специальная техника – 53 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, что США и Великобритания будут обучать украинских военных использованию новых РСЗО. 7 июня в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов. Британия также пообещала предоставить Украине реактивные системы залпового огня M270 и большое количество снарядов M31A1 к ним.

Автор:
Анастасия Дедковская