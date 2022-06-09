ВСУ уничтожили уже около 32 тысяч оккупантов, - Генштаб

Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения армии Российской Федерации ликвидировали около 31 700 русских военных. Также были уничтожены 1398 танков и 3438 боевых бронированных машин.

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Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 9 июня ориентировочно составляют:

личного состава – около 31700 (+200);

танков – 1398 (+5);

боевых бронированных машин – 3438 (+9);

артиллерийских систем – 711 (+8);

РСЗО – 213 (+0);

средства ПВО – 96 (+0);

самолетов – 212 (+0);

вертолетов - 178 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3);

крылатые ракеты – 125 (+0);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15);

специальная техника – 53 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Напомним, что США и Великобритания будут обучать украинских военных использованию новых РСЗО. 7 июня в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов. Британия также пообещала предоставить Украине реактивные системы залпового огня M270 и большое количество снарядов M31A1 к ним.