На Тернопільщині потік води зніс з дороги автомобіль. Загинули чоловік та двоє дітей

У Тернопільській області під час сильної зливи потік води зніс з дороги автомобіль, у якому перебували чоловік та дві дитини. Усі троє загинули. Про це на Facebook написав голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

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"Негода забрала три людські життя... Трагедія сталася вчора ввечері недалеко від Бучача. Під час сильної зливи бурхливий потік води зніс з дороги автомобіль, в якому знаходилися молодик і дві дівчинки 2009 року", - написав Труш.

За його словами, рятувальники, які прибули на місце події, виявили автомобіль, перевернутий на дах. Він був у воді, недалеко від проїжджої частини дороги. У машині нікого не було.

Близько шостої години у воді виявили тіло чоловіка, а пізніше рятувальники виявили тіла дівчаток.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області, який росіяни здійснили ввечері 11 червня, постраждали 22 особи, серед яких є і діти.