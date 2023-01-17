В Україну доставили останню партію подарованих Норвегією мостів (ФОТО)

В Україну прибули вантажівки з останньою партією гуманітарної допомоги від Норвезького управління державних доріг у вигляді мостів, які встановлять на деокупованих територіях.

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Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

"Україні подарували тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість переданих конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон (близько 110 мільйонів гривень).

Для того, щоб процес встановлення мостів на деокупованих територіях оперативно стартував, українські мостобудівники пройдуть тренінг у Польщі. Норвезькі фахівці на прикладі однієї з переданих переправ навчать інженерів складати їх швидко та ефективно.

Нагадаємо, перші вантажівки з подарованими Норвегією мостами прибули в Україну 11 січня.

Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Раніше було отримано тимчасові мости від Чехії та Франції.