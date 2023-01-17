В Украину доставили последнюю партию подаренных Норвегией мостов (ФОТО)

В Украину прибыли грузовики с последней партией гуманитарной помощи от Норвежского управления государственных дорог в виде мостов, которые будут установлены на деоккупированных территориях.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Украине подарили временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат подвоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения", - говорится в сообщении.

Стоимость переданных конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон (около 110 миллионов гривен).

Для того чтобы процесс установки мостов на деоккупированных территориях оперативно стартовал, украинские мостостроители пройдут тренинг в Польше. Норвежские специалисты на примере одной из переданных переправ научат инженеров составлять их быстро и эффективно.

Напомним, первые грузовики с подаренными Норвегией мостами прибыли в Украину 11 января.

Норвегия стала третьей страной, передавшей в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Ранее были получены временные мосты от Чехии и Франции.