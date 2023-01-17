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В Украину доставили последнюю партию подаренных Норвегией мостов (ФОТО)
В Украину прибыли грузовики с последней партией гуманитарной помощи от Норвежского управления государственных дорог в виде мостов, которые будут установлены на деоккупированных территориях.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
"Украине подарили временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат подвоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения", - говорится в сообщении.
Стоимость переданных конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон (около 110 миллионов гривен).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для того чтобы процесс установки мостов на деоккупированных территориях оперативно стартовал, украинские мостостроители пройдут тренинг в Польше. Норвежские специалисты на примере одной из переданных переправ научат инженеров составлять их быстро и эффективно.
Напомним, первые грузовики с подаренными Норвегией мостами прибыли в Украину 11 января.
Норвегия стала третьей страной, передавшей в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Ранее были получены временные мосты от Чехии и Франции.