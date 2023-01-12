Рада надала "суперповноваження" керівникам деокупованих громад Миколаївщини

Верховна Рада надала начальникам утворених на деокупованих територіях Миколаївської області військових адміністрацій повноваження з одноосібного управління відповідними громадами. За відповідний проект постанови №8305, внесений президентом Володимиром Зеленським, на засіданні 12 січня проголосувало 320 депутатів.

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Мова йде про начальників Снігурівської міської ВА Івана Кухту, Первомайської селищної ВА Максима Коровая та Горохівської сільської ВА Радіона Завадського. Всі вони були призначені одночасно з утворенням відповідних адміністрацій 17 листопада. Жоден з них не очолював відповідну громаду в якості обраного на виборах мера.

Крім того, відповідні повноваження надані й начальнику Ювілейної сільської ВА Херсонської області Сергію Петроченку, якому раніше парламент не встиг їх надати разом з начальниками інших утворених на Херсонщині 19 вересня військових адміністрацій (відповідне рішення приймалося 3 листопада), оскільки Зеленський досить довгий час нікого не призначав саме на цю посаду і зробив це лише 1 грудня.

За відповідний проект постанови №8324 проголосувало 318 депутатів. Втім, наразі відповідна громада, на відміну від вищевказаних територій Миколаївщини, ще залишається під російською окупацією.

Рішення передбачають, що на період військового стану та 30 днів після його припинення або скасування ці начальники зможуть здійснювати повноваження відповідної місцевої ради, її виконавчого комітету та голови громади одночасно.

Також вони можуть затвердити тимчасову структуру виконавчих органів відповідної ради (при цьому для працівників, посади яких не будуть включені до тимчасових штатних розкладів, буде оголошено простій або ж їх переведуть на рівнозначні або нижчі посади).

Апарати вказаних місцевих рад та їх виконкомів, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідних громад тепер мають підпорядковуватися начальникам відповідних ВА.

Таким чином, зі 136 утворених в Україні на місцевому рівні військових адміністрацій зараз вже 120 мають начальників з такими повноцінними повноваженнями. Нагадаємо, що в грудні президент утворив на Херсонщині ще низку військових адміністрацій, зокрема в Новій Каховці та Білозерці, а на початку січня - ще й в окуповних досі Олешках.