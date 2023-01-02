Зеленський утворив військову адміністрацію в Олешках

Президент Володимир Зеленський утворив військову адміністрацію в місті Олешки Херсонської області. Про це йдеться в указі глави держави №3 від 2 січня. Розпорядженням №2 він відразу ж призначив начальницею новоутвореної адміністрації Тетяну Гасаненко.

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Зазначимо при цьому, що головою громади на виборах 2020 року було обрано Євгена Рищука. В квітні останній виїхав з окупованого міста, але продовжує вести діяльність у соцмережах. Рішення Зеленського про призначення нової керівниці міста він привітав, побаживши їй сил та наснаги у роботі.

Таким чином, наразі в України створено військові адміністрації вже у 135 громадах, з них 46 у Херсонській області. Наразі в цьому регіоні не передбачно досі ВА лише в Скадовській, Виноградівській та Бехтерській громадах.

Нагадаємо, що 14 грудня Зеленський утворив у Херсонській області ВА в Білозерці та трьох сільських громадах, а 19 грудня - у другому за величиною місті регіону Новій Каховці.

Зазначимо також, що до цього, 13 грудня, Верховна Рада надала повноваження з одноосібного управління відповіднми громадами начальникам п'яти місцевих ВА на Херсонщині - Каховської та Голопристанської міських, а також Долматівської, Хрестівської та Чулаківської сільських. Загалом таких громад в Україні вже 116, зокрема 39 на Херсонщині.

Втім, наразі лівобережна Херсонщина, зокрема й Олешки (колишній Цюрупинськ), розташовані навпроти Херсона, залишаються досі окупованими російською армією.